Diva'ya karşı dava

Bülent Ersoy'la sundukları televizyon programı olaylı bir şekilde sonlanan Mustafa Keser, sanatçıya 'Seni diva değil divan yaparlar, hiçbir halt bildiğin yok senin' diyerek sözler sarf etmişti. Keser'in bu sözlerinin hakaret niteliğinde olduğunu ve kişilik haklarının saldırıya uğradığını ileri süren Ersoy, 1 liralık manevi tazminat davası açmıştı. Keser de bunun üzerine 1 liralık karşı tarafa tazminat davası açtı.

Neslihan KESKİN