Disko kralı

Eski futbolcu Pascal Nouma, önceki gece 11. yılını kutlayan Savage Club'da DJ'lik yaptı. Setin başına geçen Nouma sergilediği performansla sevenlerini eğlendirdi. Sahne sonrası habercilerle bir araya gelen Nouma eğlenmeyi sevdiğini söyledi. Nouma, "Eskiden maçtan sonra 6 gün gidiyordum. Bir gün maç var diye gidemiyordum. 51 yaşındayım şu an. Haftada iki üç gün geliyorum. Gerçekten mutluyum şu an hayatımdan" dedi.