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22 Mayıs 2019 14:53 | Çarşamba

Diriliş Ertuğrul 150. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Ertuğrul Bey ve İlbilge evlenecek mi?

Diriliş Ertuğrul 150. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Diriliş Ertuğrul son bölümde neler yaşandı? sorularının yanıtları Diriliş Ertuğrul izleyicileri tarafından merak ediliyor. TRT1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul çarşamba akşamları izleyicilerini ekrana kilitiliyor. Diriliş Ertuğrul'un bu haftaki bölümünde, Ertuğrul Bey ve İlbilge evlenecek mi? sorusu damga vuracak. Dizinin yeni bölümü yine nefesleri kesecek. Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni bir karakter olan Berke Han ortaya çıkıyor. Ertuğrul bey Berke Han ile işbirliği yapmaya karar verirken, Arıkbuka'da bunu önlemek için harekete geçiyor. Diğer yandan obada da karışıklık yaşanıyor. Arıkbuka ile anlaşan Sırma istediği beyi obanın başına geçiriyor ve herkes şoke oluyor. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar hakkında tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizisi Diriliş Ertuğrul'da bu hafta yine heyecan dorukta. Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitlemeyi başaran Diriliş Ertuğrul 150. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Ertuğrul Bey ve İlbilge evlenecek mi? sorularının yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul yeni bölümleri ile yine nefes kesecek. Ertuğrul Bey Albastı’yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu’yu Arıkbuka’nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. Cenkte ağır yaralanan Turgut iyileşmiş, Ertuğrul Bey ve Gündoğdu’nun da obaya sağ salim dönmesi obayı bayram yerine çevirmişti. Ertuğrul Bey bu mutluluğu perçinlemek üzere daha önce evlilik sözü verdiği İlbilge Hatun ile konuşmuş ve yakın zamanda bu meseleyi sonuçlandırmak istediğini bildirmişti. Ertuğrul Bey ve İlbilge evlenecek mi? İşte tüm merak edilenler... 

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 150. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ? 
Diriliş Ertuğrul 150. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Diriliş Ertuğrul 150. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecek. 

ERTUĞRUL BEY VE İLBİLGE EVLENECEK Mİ? 
Ertuğrul Bey Albastı’yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu’yu Arıkbuka’nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. Cenkte ağır yaralanan Turgut iyileşmiş, Ertuğrul Bey ve Gündoğdu’nun da obaya sağ salim dönmesi obayı bayram yerine çevirmişti. Ertuğrul Bey bu mutluluğu perçinlemek üzere daha önce evlilik sözü verdiği İlbilge Hatun ile konuşmuş ve yakın zamanda bu meseleyi sonuçlandırmak istediğini bildirmişti. Ertuğrul Bey ve İlbilge evlenecek mi? sorusunun yanıtı bu akşam belli olacak. 

Abisinin öldürülüşünü hazmedemeyen Sırma Arıkbuka ile iletişime geçip işbirliği yapmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine Arıkbuka, Ertuğrul Bey’in Berke Han’ın adamlarıyla buluşacağı yeri öğrenmiş ve Ertuğrul Bey’e tuzak kurmuştur.

Ertuğrul Bey bu tuzaktan kurtulabilecek mi? Sırma ve Arıkbuka’nın hain işbirliği sonucunda neler olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜM ÖZETİ
Kurduğu tuzakla Albastı olduğu ortaya çıkan Beybolat’ı köşeye sıkıştıran Ertuğrul Bey ve İlbilge, Beybolat’ı yakalayacakken Beybolat nehire atlayarak kaçmayı başarır. Bunun üzerine Ertuğrul Bey, Alpları Nehire gönderip Albastı’nın cesedini bulmalarını ister. Ancak Nehir’e Kayı Alplarından önce gelen Arıkbuka Kayı Alplarnı şehit eder ve Albastı’yı kurtarır. Onu mağarasına götürerek tedavi eder.

Diğer taraftan Ertuğrul Bey tarafından Alplık kılıcı tekrar verilen Bamsı Albastı’yı bulmak için aramalara katılır ve Arıkbuka tarafından şehit edilen Kayı Alplarını görür. Ve Ertuğrul Beyin tehlikeye düşme ihtimali üzerine Gündoğdu Bey ile birlikte gizli yere doğru yola çıkarlar. Berk Han’ın adamıyla görüşmekte olan Ertuğrul Bey’e baskın yapan Arıkbuka Ertuğrul Bey’i yakalar. Mergen ve Dumrul’u şehit eder ve Turgut’u ağır yaralar.

 

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