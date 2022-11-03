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03 Kasım 2022 Perşembe 14:30:00 - Güncelleme:03 Kasım 2022 Perşembe 14:30:00

Direnle sahneye çıktım

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Geçtiğimiz yıllarda sağlık sorunları yaşayan şarkıcı Hande Yener, atlattığı meme kanseri sürecini anlattı.

Geçtiğimiz yıllarda sağlık sorunları yaşayan şarkıcı Hande Yener, atlattığı meme kanseri sürecini anlattı. 'Bir sene boyunca kimseye söylemedim' diyen popçu, şunları söyledi: "5 gün hastanede yattım ve 'artık gidebilirsin' dedikleri gün Altın Kelebek'te ödül alıp ameliyatlı bir şekilde performans sergiledim. Omuzlarımdaki direnler ve vücudumdaki kablolar görünmesin diye vatkalı bir ceketle sahneye çıktım. Bu hastalık ile birlikte niçin yaşıyorum diye sorguladım ve görevimin bu konuda kadınları bilinçlendirmek olduğunu fark ettim."

Etiketler : Direnle sahneye çıktım Hande Yener Altın Kelebek
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