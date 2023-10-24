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24 Ekim 2023 Salı 07:51:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 07:51:00

Direniş filmi geliyor

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Kadrosunda Nejat İşler, Gülper Özdemir, Kubilay Aka, Birce Akalay, Yılmaz Adam Bayraktar ve Timuçin Esen'in yer aldığı 'Zaferin Rengi' filminin hazırlıkları tamamlandı.

Kadrosunda Nejat İşler, Gülper Özdemir, Kubilay Aka, Birce Akalay, Yılmaz Adam Bayraktar ve Timuçin Esen'in yer aldığı 'Zaferin Rengi' filminin hazırlıkları tamamlandı.

Yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un üstlendiği filmin oyuncuları önceki gün, "Halide Edip Adıvar'ın Sultanahmet Mitingi" sahnesinin çekimlerinde buluştu.

İngilizler İstanbul'u terk etmeden önce General Harington adıyla düzenlenen kupada, Fenerbahçe'nin işgal güçlerine karşı oynadığı maçı kazandığını aktaran Oğuz, "Fenerbahçe'nin ve Türkiye'nin futbol tarihinde çok önemli bir olay. Filmi bununla taçlandırıyoruz. Bu bir futbol filmi değil aslında. Yani o dönemi kapsayan bir direniş filmi" dedi.

Etiketler : Nejat İşler Gülper Özdemir Kubilay Aka
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