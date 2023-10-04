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04 Ekim 2023 Çarşamba 07:18:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 07:18:00

Dinlenme zamanı

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Oyuncu Kerem Bürsin önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Bürsin, tek başına geldiği bir AVM'de mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi.

Oyuncu Kerem Bürsin önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Bürsin, tek başına geldiği bir AVM'de mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Hafsanur Sancaktutan ile başrolünde yer aldığı 'Ya Çok Seversen' dizisi reytinge kurban giden oyuncu, kendisini görüntüleyen habercilere, "Çekimler bitti. Şimdi dinlenme zamanı" dedi. Bürsin, daha sonra bir mekanda arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi. Bursin'in spor tarzı ise dikkat çekti.

Etiketler : Oyuncu Kerem Bürsin Zincirlikuyu Hafsanur Sancaktutan
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