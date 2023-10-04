Oyuncu Kerem Bürsin önceki gün Zincirlikuyu'daydı. Bürsin, tek başına geldiği bir AVM'de mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Hafsanur Sancaktutan ile başrolünde yer aldığı 'Ya Çok Seversen' dizisi reytinge kurban giden oyuncu, kendisini görüntüleyen habercilere, "Çekimler bitti. Şimdi dinlenme zamanı" dedi. Bürsin, daha sonra bir mekanda arkadaşlarıyla buluşup yemek yedi. Bursin'in spor tarzı ise dikkat çekti.