Dilerim bir daha olmaz

Dilerim bir daha olmaz

Popçu Ece Seçkin, Noah Fest kapsamında İstanbullu sevenleriyle bir araya geldi. Geçen temmuz ayında Bursa konserinde sahneye telefon atılmasıyla kulağında yara oluşan Seçkin, gecede TikTok akımına tepki gösterdi. Seçkin, "Sahneye fırlatılan ilk telefon değildi, gençlerimizin bu TikTok'ta yayılan akım sebebiyle bunu yaptıklarını biliyorum. Konseri kestik arkada kulağıma buz koyduk sonra tekrar çıktım. Dilerim böyle bir olayı bir daha yaşamam" dedi.