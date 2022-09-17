‘Dilenci' sözüne dava açtı

Şovmen Mehmet Ali Erbil, daha önceden taciz iddiasıyla davalık olduğu Ece Ronay'la yeniden karşı karşıya geldi. Erbil, Ronay'ın sosyal medya üzerinden kendisine 'dilenci' dediği iddiasıyla savgılığa suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçeside Mehmet Ali Erbil, Tiktok isimli sosyal medya platformunda takipçileriyle canlı yayına Ronay'ın, "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye. Zamanında bana TikTok'ta dileniyorsun deyip küçümseyen, şimdi benden beter hale gelmiş çok keyifliyim" şeklindeki yorumu yer alırken Erbil, fenomenin cezalandırılmasını talep etti.



Neslihan KESKİN

