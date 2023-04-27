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27 Nisan 2023 Perşembe 07:37:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 07:37:00

Dile kolay 30 yıl!

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Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran evlilik yıl dönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran evlilik yıl dönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.1993'te Övül Avkıran ile nikah masasına oturan Avkıran, '"Dile kolay. Tam 30 yıl. Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde, çöküşte çıkışta, başarıda düş kırıklığında, yolda izde, varlıkta yoklukta, üzüntü ve sevinçte, koşarken düşerken, açlıkta toklukta, oyunları hem kurarken hem bozarken, bir maraton koşar gibi yan yana, yorduk yorulduk zorduk ama yılmadık bırakmadık birbirimizi, yaşadığımız süre de bırakmayalım birbirimizi'' dedi.

Etiketler : Dile kolay 30 yıl Mustafa Avkıran Ünlü oyuncu Övül Avkıra
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