Dilara gitti Buse geldi

İkinci sezonu ekrana gelecek olan 'Baba' dizisinde Tolga Sarıtaş'ın yeni rol arkadaşı belli oldu. Yapıma veda eden Dilara Aksüyek'in yerine genç oyuncu Buse Meral dahil oldu.

Haluk Bilginer'le başrolünü paylaştığı 'Baba' dizisinde rol alan oyuncu Tolga Sarıtaş'ın partneri belli oldu. Geçtiğimiz sene Dilara Aksüyek'le kamera karşısına geçen Sarıtaş'a yeni sezonda genç bir isim eşlik edecek. Oyuncuya en son ekranlara veda eden 'Destan' dizisinde rol alan Buse Meral eşlik edecek. Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı projede Meral, 'Suzan' karakterine hayat verecek. Ay Yapım imzalı diziye Meral'ın yanı sıra Levent Ülgen ve Hazal Türesan dahil oldu. Yapımda Saruhanlı Ailesi'nin zorluklarla dolu yeni hayatı ve ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalan Emin'in hikayesi anlatılıyor.