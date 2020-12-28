Onur Bay: 21. yüzyılda yaş farkı konuşulmaz

Kendisinden 10 yaş büyük Dilara Aksüyek ile birlikte olan Onur Bay, bu durumun sorulması üzerine “21. yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Ama biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor” ifadelerini kullandı.

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