28 Aralık 2020 Pazartesi 23:53:00 - Güncelleme:29 Aralık 2020 Salı 09:53:00
Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Arka Sokaklar'da rol alan Onur Bay: 21. yüzyılda yaş farkı konuşulmaz
Oyuncu Dilara Aksüyek ve Arka Sokaklar'da rol alan Onur Bay, Cihangir'de köpeklerini gezdirirken görüntülendi.
Kendisinden 10 yaş büyük Dilara Aksüyek ile birlikte olan Onur Bay, bu durumun sorulması üzerine “21. yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Ama biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor” ifadelerini kullandı.
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