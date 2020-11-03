En son ‘İstanbullu Gelin’de oynayan Dilara Aksüyek ile Arka Sokaklar’ın Tekin’i Onur Bay’ın birlikteliği Cihangir’de ortaya çıktı. Onur Bay (24) ile Dilara Aksüyek (33) gece boyu samimi görüntüler çizdi. İlk kez görüntülenen çift, özel hayatı hakkındaki sorulara yanıt vermek istemedi. Aksüyek, aralarındaki 9 yaş farkı için sessiz kalmayı tercih ederken Onur Bay ise ‘İyi geceler’ demekle yetindi.

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