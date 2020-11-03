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03 Kasım 2020 Salı 17:03:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 11:55:00

Dilara Aksüyek ile Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay'ın birlikteliği ortaya çıktı

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İstanbullu Gelin'de oynayan Dilara Aksüyek ile Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay'ın birlikteliği ortaya çıktı

En son ‘İstanbullu Gelin’de oynayan Dilara Aksüyek ile Arka Sokaklar’ın Tekin’i Onur Bay’ın birlikteliği Cihangir’de ortaya çıktı. Onur Bay (24) ile Dilara Aksüyek (33) gece boyu samimi görüntüler çizdi. İlk kez görüntülenen çift, özel hayatı hakkındaki sorulara yanıt vermek istemedi. Aksüyek, aralarındaki 9 yaş farkı için sessiz kalmayı tercih ederken Onur Bay ise ‘İyi geceler’ demekle yetindi.

RECEP ASLAN

Etiketler : Dilara Aksüyek İstanbullu Gelin Arka Sokaklar Onur Bay yaş farkı
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