Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı
'Baş Belası' adlı dizide rol alan oyuncu Dilara Aksüyek, Cihangir'de objektiflere yansıdı.
En son ekranlara veda eden 'Baş Belası' adlı dizide rol alan oyuncu Dilara Aksüyek, Cihangir'de objektiflere yansıdı. Tek başına yürüyüş yapan oyuncu, ayaküstü habercilerin sorularını yanıtladı. Aksüyek, Arzu-Ömer Sabancı çiftinin ortanca oğlu Hakan Sabancı'yla aşk yaşadığı iddialarını yalanladı. Oyuncu, Sabancı'yla ilgili "Kendisi benim arkadaşım, aşk yok" dedi.