En son ekranlara veda eden 'Baş Belası' adlı dizide rol alan oyuncu Dilara Aksüyek, Cihangir'de objektiflere yansıdı. Tek başına yürüyüş yapan oyuncu, ayaküstü habercilerin sorularını yanıtladı. Aksüyek, Arzu-Ömer Sabancı çiftinin ortanca oğlu Hakan Sabancı'yla aşk yaşadığı iddialarını yalanladı. Oyuncu, Sabancı'yla ilgili "Kendisi benim arkadaşım, aşk yok" dedi.