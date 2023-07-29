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29 Temmuz 2023 Cumartesi 15:06:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 15:06:00

Dilan'ın bardağı satışta

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Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu çiftinde yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz haftalarda ayrılan Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu çiftinde yeni bir gelişme yaşandı. Yazıcıoğlu'nun Dilan Deniz'in bardağıyla poz vermesi çiftin barıştığına yoruldu. Ancak gerçek sonradan ortaya çıktı. Yeni filminin çekimlerine hazırlanan Dilan Çiçek Deniz'in evindeki bardaktan Yazıcıoğlu'na da aldığı ve bir barışmanın söz konusu olmadığı öğrenildi. Yazıcıoğlu DM'sine bardakla ilgili gelen sorular üzerine bu durumu hayırlı bir işe çevirmek istedi ve "Bardağı çok soran olmuş, link bırakıyorum. Sevgiler..." mesajının altına LÖSEV'in bağış butonunu ekledi.

Etiketler : dilan çiçek deniz mert yazıcıoğlu bağış
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