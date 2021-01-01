Dilan Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses ile araları iyi

Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’in kendisine Kuşadası’nda bir ev vereceğini ama vaat edilen evin verilmediğini söylemişti. Uzun süredir bu konu yüzünden konuşmadıklarını söyleyen Çıtak, ‘’Şu an babamla aramız şükür çok iyi. Allah bozmasın. Programından bir davet gelmedi. Bu aralar ağır toplar programa çıkıyor. Bana da elbet sıra gelir, gelmezse de sorun yok" dedi.