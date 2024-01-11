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11 Ocak 2024 Perşembe 07:37:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 07:37:00

Dilan Çıtak'a Lübnan'da yoğun ilgi

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Dilan Çıtak, Beyrut'ta gerçekleşen Mr Lebanon 2024 Ödül Töreni'ne damga vurdu.

Şarkıcı Dilan Çıtak, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta gerçekleşen Mr Lebanon 2024 Ödül Töreni'ne damga vurdu. Ortadoğu'nun en büyük töreninden biri olan geceye Türkiye'den katılan tek isim olan şarkıcı, son parçası 'Kasko' ile ödül aldı. Sahneye çıkarak üç şarkı seslendiren Çıtak, büyük beğeni topladı. Gecede Ortadoğu'nun popüler ismi Haifa Wehbe'den sonra izleyici karşısına çıkan Çıtak, hem Lübnan halkı hem de basının ilgi odağı oldu.

Etiketler : lübnan şarkıcı dilan çıtak
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