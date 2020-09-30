Dilan Çıtak Tatlıses'ten flaş İbrahim Tatlıses açıklaması: Artık yorum yapmıyorum

Dilan Çıtak Tatlıses geçen günlerde babası İbrahim Tatlıses hakkında konuşmuş, "Evlatları arasında ayrım yaptığı zamanlarda ondan nefret ettim" demişti. Dilan artık sessiz kalma kararı aldı.



Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştığı sözlerle babasına gönderme yapmadığını söyledi.

'HAYIR HİÇ ÜZGÜN DEĞİLİM'

Paylaşımı üzerine konuşan Tatlıses, "Hayır hiç üzgün değilim, yazdıklarım kimseye gönderme değildi, beğendim sözleri paylaştım. Hiç o konuya girmeyelim artık. Artık babamla ilgili yorum yapmıyorum. Artık gık demeyeceğim" diye konuştu.

Nişantaşı'nda tırnak bakım güzellik dükkanı işleten Dilan Çıtak pandemi döneminden bu yana işlerinin azaldığını da söyleyip "İşler tabii ki bu dönemde biraz aksadı durdu, insanlar yine bakım yapıyor ama az bir kesim. Genelde evlerindeler korkuyorlar bakıma gelmeye. Eskiye göre işlerde düşüş var" dedi. (Cadde)

DİLAN ÇITAK TATLISES KİMDİR?

Dilan Çıtak Doğum Tarihi: 2 Aralık 1989

Dilan Çıtak Kaç Yaşında: 30 yaşında

Dilan Çıtak Ebeveynler: İbrahim Tatlıses, Işıl Çıtak

Dilan Tatlıses, 2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı oldu.

Çıtak, 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bırakarak enstürmanına piyano olarak devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı

2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika'ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper's Ferry,Wally's Cafe,939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış "The Julliard School"dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye'ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti.

Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band'in solistliği ve İskender Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" projesinde de vokal olarak yer almıştı.