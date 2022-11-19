Her şeyi sildi

Dilan Çiçek Deniz kıskançlık nedeniyle ayrıldı! Her şeyi sildi

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'dan kıskançlık nedeniyle ayrıldı. Evlilik hazırlıkları yaparken nişan yüzüğünü atan Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı hamleyle 'geri dönüş yok' dedirtti. Oyuncu, nişanlısıyla birlikte çekilmiş tüm fotoğrafları silip, takipten çıktı. Aynı şekilde İzlandalı sevgili de Çiçek'i takipten çıkarıp geçmişin izlerini sildi. İkilinin, devreye giren arkadaşlarının barıştırma çabalarına olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.