Dilan Çiçek Deniz: Kadın hikayesi istedim geldi
Artık kadın hikayelerinin ön plana çıktığı projelerde rol almak istediğini söyleyen Dilan Çiçek Deniz, Alev Alev dizisiyle bu hayalini gerçekleştirdiğini anlattı.
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hayalindeki role kavuştu. Daha önce 'Çukur' dizisinde rol alan alan Dilan Çiçek Deniz, verdiği röportajda bundan sonra daha çok kadın hikayelerinin ön plana çıktığı projelerde oynamak istediğini söylemişti. Deniz, rol aldığı 'Alev Alev' dizisiyle de bu hayalini gerçekleştirdiğini anlattı. Deniz, ''İstediğim rolü canlandırıyorum. İstediğim işteyim. Verdiğim o röpotajda nasıl bir enerji yolladıysam doğru yerde olduğumu düşünüyorum'' diyerek kariyeri için keyifli bir işe imza attığını söyledi. Verdiği röportajda en büyük takıntısının düzen olduğunu anlatan oyuncu, karavanda da sürekli düzenli ve titiz olmaya özen gösterdiğini anlattı.