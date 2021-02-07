Dilan Çiçek Deniz: Kadın hikayesi istedim geldi

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hayalindeki role kavuştu. Daha önce 'Çukur' dizisinde rol alan alan Dilan Çiçek Deniz, verdiği röportajda bundan sonra daha çok kadın hikayelerinin ön plana çıktığı projelerde oynamak istediğini söylemişti. Deniz, rol aldığı 'Alev Alev' dizisiyle de bu hayalini gerçekleştirdiğini anlattı. Deniz, ''İstediğim rolü canlandırıyorum. İstediğim işteyim. Verdiğim o röpotajda nasıl bir enerji yolladıysam doğru yerde olduğumu düşünüyorum'' diyerek kariyeri için keyifli bir işe imza attığını söyledi. Verdiği röportajda en büyük takıntısının düzen olduğunu anlatan oyuncu, karavanda da sürekli düzenli ve titiz olmaya özen gösterdiğini anlattı.

