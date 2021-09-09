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09 Eylül 2021 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:09 Eylül 2021 Perşembe 13:00:00

Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson evlilik yolunda! İzlanda'da tanışma yemeği

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Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'la evlilik yolunda ilerliyor. Oyuncu, müstakbel damadın ailesiyle tanışmak için İzlanda'ya gidecek.

En son 'Alev Alev' dizisinde yer alan Dilan Çiçek Deniz, aşk hayatında mutluluğu yakaladı. Oyuncu, bir reklam çekimde tanıştığı ve bir süredir birlikte olduğu yönetmen Thor Seavarsson'la evlilik yolunda beraberlik yaşıyor. İlişkilerini gözler önünde yaşayan ve her fırsatta çok mutlu olduğunu dile getiren Deniz, 'Ruh ikizim' olarak adlandırdığı sevgilisi Saevarsson'un ailesiyle tanışmak için İzlanda'ya gitmeye hazırlanıyor. Oyuncu, burada Saevarsson'un anne ve babasıyla bir araya gelecek. Yemekte aynı zamanda ailenin diğer büyükleri de yer alacak. Deniz ve Thor Saevarsson, Bodrum'da bir derginin gecesine beraber katılarak aşklarını gözler önüne sermişti.

Etiketler : dilan çiçek deniz thor saevarsson evlilik magazin
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