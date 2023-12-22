Dilan Çiçek Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Berrak Tüzünataç, Nevbahar-Ali Koç, Ali Sabancı, Cem Hakko, Ümit-Cem Boyner ve Elif Dürüst gibi isimler önceki akşam Akmerkez'in 30. Yıl davetinde bir araya geldi. İş, sanat, cemiyet ve moda dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı davette ünlü isimler, şıklık yarışına girdi. Gecede Papermoon'un dünyaca ünlü şefi Giuseppe Pressani'nin menüsü ve yemeklerinin lezzetleri dikkat çekti.

