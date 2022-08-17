VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere'de enflasyon çift haneye yükseldi
RTÜK, yayın ilkesi ihlalleri yaptığı gerekçesiyle Netflix'e yaptırım uyguladı
THY, bünyesine yeni pilotlar katacak
Şanlıurfa sınır bölgesinde 22 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
"İsrail ile karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldık"
Rusya: Ukrayna'da toplam 4 bin 334 tank ve zırhlı araç imha ettik
Filistin Devlet Başkanlığından Abbas'ın "İsrail 50 Holokost işledi" sözlerine ilişkin açıklama
Esnaftan tüketiciye tüm kesimleri ilgilendiren vergi kolaylıklarını derledi
Sahil Güvenlik ile deniz polisinin envanterine 164 yerli ve milli bot kazandırıldı
Anayasa Mahkemesinden "yaşam hakkının ihlali" kararı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında toplandı
Türkiye, dünyadaki uzay yarışından geri kalmamak için yatırımlarını sürdürecek
Yaylada motosikletli misafir sürprizi
Kaplumbağa operasyonu
Özel Harekat personeline 'enerji silahı' eğitimi
"Kovid'i çok ağır atlattım"
Peker'i görenler tanıyamadı
Leyla'ya bahçede doğum günü partisi
Marmara Depremi'nden sonra getirilen yapı denetim sistemi binalara güvence oldu
Letonya, Türk savunma sanayisi ile iş birliğine büyük ilgi duyuyor
sahibinden.com'dan "6 bin km ve sıfır araç" düzenlemesi
Kıtalararası fiber optik internet ağları ABD-Çin rekabetinde yeni cephe açıyor
"Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmaya dair planımız yok"
17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:00:00

Dijitalin yeni ikilisi! Can Yaman'a İtalyan Greta Ferro eşlik edecek

ABONE OL

Orhan Yeniaras'ın romanından uyarlanan ‘El Turco' dizisinde Can Yaman'ın rol arkadaşı belli oldu. Bir süredir Roma'da yaşayan oyuncuya İtalyan Greta Ferro eşlik edecek.

Bir süredir İtalya'da yaşayan oyuncu Can Yaman'ın başrolünde yer alacağı dijitalde yayınlanacak olan 'El Turco' dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Orhan Yeniaras'ın 'El Turco' adlı romanından uyarlanan dizide, yeniçeri Osmanlı akıncısını canlandıracak olan Yaman'ın partneri belli oldu. Ay Yapım imzalı dizide oyuncuya İtalyan Greta Ferro eşlik edecek. Yaman projede, 'Yeniçeri Hasan Balaban' karakterini oynayacak. Senaryosunu Kerem Deren'in kaleme alacağı yapımın yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturacak. Yeni projesi için hummalı bir çalışmaya girerek kendini spor salonuna kapatan Can Yaman'ın bölüm başı 1.5 milyon lira alacağı iddia edilmişti. Yapım, Osmanlı'nın Viyana Kuşatması zamanında yaşananları konusunu ele alıyor.

Etiketler : can yaman el turco greta ferro
Festivale TRT başlangıcı

Festivale TRT başlangıcı
Ailecek tatil keyfi

Ailecek tatil keyfi
Hem yazdı, hem söyledi

Hem yazdı, hem söyledi
Muhteşem bir düğün oldu

Muhteşem bir düğün oldu
Nispet gecesi

Nispet gecesi
Doğa için buluştular

Doğa için buluştular
Tatil bitti, iş zamanı

Tatil bitti, iş zamanı
Aile keyfi

Aile keyfi
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes