Bir süredir İtalya'da yaşayan oyuncu Can Yaman'ın başrolünde yer alacağı dijitalde yayınlanacak olan 'El Turco' dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Orhan Yeniaras'ın 'El Turco' adlı romanından uyarlanan dizide, yeniçeri Osmanlı akıncısını canlandıracak olan Yaman'ın partneri belli oldu. Ay Yapım imzalı dizide oyuncuya İtalyan Greta Ferro eşlik edecek. Yaman projede, 'Yeniçeri Hasan Balaban' karakterini oynayacak. Senaryosunu Kerem Deren'in kaleme alacağı yapımın yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar oturacak. Yeni projesi için hummalı bir çalışmaya girerek kendini spor salonuna kapatan Can Yaman'ın bölüm başı 1.5 milyon lira alacağı iddia edilmişti. Yapım, Osmanlı'nın Viyana Kuşatması zamanında yaşananları konusunu ele alıyor.