Dijitalden sinemaya

Yapımcı ve oyuncu Nusret Toplar'ın daha önce dijitalde yayınlanan 'Dikkat Köpek Var' dizisi sinemada boy gösterecek. Gizli polis teşkilatı ve sürpriz karakterlerin suç örgütünün peşine düşme maceralarının anlatılacağı absürd komedi filmi, 'Hayvanları Koruma Günü'nde sete çıktı. Yapımda Nusret Toplar, Onur Büyüktopçu, Güney Kılınç ve Mutlu Güney gibi isimler yer alacak.