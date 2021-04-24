Dijitalde talk şovla geliyor

Yıldız Tilbe, dijitalde talk şov hazırlığında... En son 'O Ses Türkiye' programında jüri koltuğuna oturan Tilbe, uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor. Sanatçı, dijital platformda 'Fikrimce Yıldız Tilbe' adlı talk şov programı yapacak. Yayında kendi şarkılarını seslendirecek olan sanatçı aynı zamanda konuklarıyla da hoş bir sohbete imza atacak.

