  • BIST
    1345.15
  • Dolar
    8,3727
  • Euro
    10,1467
  • Altın
    478,2650
İstanbul
8 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanlığından dünyaya net mesaj: "Boyun eğmeyeceğiz"
Irak'ın kuzeyinde Kaplan Pençesi Harekatı
Koronavirüs aşısı vuruldu
Dijitalde talk şovla geliyor
Google'dan indirim takibi
Kuzu kurtarma operasyonu
Lösemili Ada'ya şarkılı destek
Ringde ikiz şampiyonlar
Ağlayan gelini koparan yandı! Cezası 80 bin lira
İran iki ülkeye uçak seferlerini durdurdu
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın babası Rüstem Tatar hayatını kaybetti
HDP'nin küstah paylaşımına Altun'dan tepki!
FETÖ'nün mezarlığı faaliyete geçti! Görgü tanığından şok açıklama
300'üncü teslimat da gerçekleştirildi
Terör devleti İsrail'den Filistin'e hava saldırısı
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Koronavirüste bir ilk gerçekleşti
Terör örgütü PKK'nın oyunu bozuldu
Kripto tosuncuğa sıkı takip! Bakan Soylu bizzat aradı: Yakalayın, iade edin
Vebitcoin CEO'su İlker Baş gözaltına alındı
Koronavirüs çağrı sayısında 30 kat artış
Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahale
Twitter'ın reklam yasağı kaldırıldı
24 Nisan 2021 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:24 Nisan 2021 Cumartesi 17:00:00

Dijitalde talk şovla geliyor

ABONE OL

Yıldız Tilbe, dijitalde talk şov hazırlığında... En son 'O Ses Türkiye' programında jüri koltuğuna oturan Tilbe, uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor.

Yıldız Tilbe, dijitalde talk şov hazırlığında... En son 'O Ses Türkiye' programında jüri koltuğuna oturan Tilbe, uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara dönüyor. Sanatçı, dijital platformda 'Fikrimce Yıldız Tilbe' adlı talk şov programı yapacak. Yayında kendi şarkılarını seslendirecek olan sanatçı aynı zamanda konuklarıyla da hoş bir sohbete imza atacak.

Etiketler : yıldız tilbe o ses türkiye şov
Yeşilçam ruhuna online gala

Yeşilçam ruhuna online gala
Artık alışveriş saatleri sabah

Artık alışveriş saatleri sabah
Kalp Yarası'nda buluştular

Kalp Yarası'nda buluştular
Jet bulamayınca uçağı kapattılar

Jet bulamayınca uçağı kapattılar
‘Prens'ler gibi çekim!

‘Prens'ler gibi çekim!
Babaya özlem

Babaya özlem
Bir milyon teşekkürü

Bir milyon teşekkürü
Nereden geldiğini unutma

Nereden geldiğini unutma
'Arkadaşlar' Maldivler tatilinde

'Arkadaşlar' Maldivler tatilinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER