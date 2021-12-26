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Dijital çağın hızından hoşlanmıyorum
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26 Aralık 2021 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:26 Aralık 2021 Pazar 12:30:00

Dijital çağın hızından hoşlanmıyorum

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TRT'nin sevilen dizisi 'Alparslan: Büyük Selçuklu'da oynayan Barış Arduç, eski döneme duyduğu özlemi dile getirdi.

TRT'nin sevilen dizisi 'Alparslan: Büyük Selçuklu'da oynayan Barış Arduç, eski döneme duyduğu özlemi dile getirdi. Oyuncu "İnsanların kıtlıkla, açlıkla uğraştığı yıkıcı savaş dönemlerine rağmen geçmiş daha cazip geliyor bana. 90'lardaki çocukluğumu da özlüyorum. Dijital çağın hızından, telaşından, elimdeki cihaza dalıp zamanın pır diye uçup gitmesinden çok hoşlanmıyorum" dedi.

Etiketler : Büyük Selçuklu Barış Arduç Alparslan
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