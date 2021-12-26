Dijital çağın hızından hoşlanmıyorum

TRT'nin sevilen dizisi 'Alparslan: Büyük Selçuklu'da oynayan Barış Arduç, eski döneme duyduğu özlemi dile getirdi. Oyuncu "İnsanların kıtlıkla, açlıkla uğraştığı yıkıcı savaş dönemlerine rağmen geçmiş daha cazip geliyor bana. 90'lardaki çocukluğumu da özlüyorum. Dijital çağın hızından, telaşından, elimdeki cihaza dalıp zamanın pır diye uçup gitmesinden çok hoşlanmıyorum" dedi.