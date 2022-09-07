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07 Eylül 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 11:00:00

Dijital başarı

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'Ara' adlı teklisiyle Zeynep Bastık, dijital müzik platformlarının zirvesine demir attı.

'Ara' adlı teklisiyle Zeynep Bastık, dijital müzik platformlarının zirvesine demir attı. Bastık, Spotify Türkiye'de tüm zamanların en çok dinlenen kadın sanatçısı oldu. YouTube'da, en çok abonesi olan bireysel müzik kanalına sahip olan Bastık, 6 dijital platformun top listelerinde 1 numaraya yükseldi. Bastık, YouTube'da 1 ayda 30 milyon görüntülenmeye ulaşan 'Ara'yla Tiktok'ta kısa sürede 150 binin üzerinde video çekildi.

Etiketler : Dijital başarı Zeynep Bastık müzik platformları
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