Didem Uzel Sarı: Oğlumun ismi DiCaprio'dan

Oyuncu ve sunucu Didem Uzel Sarı, oğlu Leo Aslan'a neden bu ismi verdiğini açıkladı. Selim Sarı ile mutlu bir evliliği olan Sarı, Aslan'ın ismine ilk olarak kendisinin karar verdiğini söyledi. Oyuncu, ''Leo, Leonardo DiCaprio'dan geliyor. Genç kızlığımdan beri çok sevdiğim için; bir gün bir oğlum olursa onun kadar yakışıklı olsun, onun gibi gözleri, saç rengi olsun dedim ve biraz benzetebildim. Aslan'ı da babası koydu. "Bir Türk ismi olmalı, hadi bozmayalım" dedik ve anlam bütünlüğü de dahil, Leo Aslan çok yakıştı" dedi.