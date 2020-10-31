Didem Soydan ile birlikteliği gündem olmuştu... Ev alışverişi Burak Deniz'den

Didem Soydan ile birlikteliği gündem olmuştu... Ev alışverişi Burak Deniz'den

Burak Deniz, önceki akşam Akmerkez'deydi. Şoförü ve asistanıyla alışverişe çıkan oyuncu, Didem Soydan'ın köpeği Köpük'ü de veterinere götürdü. Mutfak ihtiyaçlarının dışında köpek maması ve temizlik gereçleri alarak evin eksiklerini tamamlayan oyuncu, soruları yanıtsız bıraktı.