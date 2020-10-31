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31 Ekim 2020 Cumartesi 16:48:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 11:21:00

Didem Soydan ile birlikteliği gündem olmuştu... Ev alışverişi Burak Deniz'den

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Model Didem Soydan'la yaşadığı birliktelikle gündeme olan oyuncu Burak Deniz, evin eksiklerini tamamlamak için alışverişe çıktı.

Burak Deniz, önceki akşam Akmerkez'deydi. Şoförü ve asistanıyla alışverişe çıkan oyuncu, Didem Soydan'ın köpeği Köpük'ü de veterinere götürdü. Mutfak ihtiyaçlarının dışında köpek maması ve temizlik gereçleri alarak evin eksiklerini tamamlayan oyuncu, soruları yanıtsız bıraktı.

Etiketler : Didem Soydan Burak Deniz Köpük model
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