Didem Soydan apandisit ameliyatı geçirdiği iddiaları için ilk kez konuştu! 'Haberler kriz geçirtiyordu'
Geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye götürülen Didem Soydan, Maçka Parkı'nda objektiflere yansıdı.
Köpeğini gezdiren Didem Soydan, apandisit ameliyatı geçirdiği iddiaları hakkında konuştu: ‘’Geçen PCR testi yaptırdım. Sonuçları almaya gittik o gece. Hastaneler gündüz kalabalık olduğu için bizde sete girmeden gece gece gidip test olalım istedik. Annem İğneada'dan geldi. Çıkan haberlere inanamadık, annem az kalsın kalp krizi geçiriyordu.”
Recep ASLAN