Didem Soydan apandisit ameliyatı geçirdiği iddiaları için ilk kez konuştu! 'Haberler kriz geçirtiyordu'

Köpeğini gezdiren Didem Soydan, apandisit ameliyatı geçirdiği iddiaları hakkında konuştu: ‘’Geçen PCR testi yaptırdım. Sonuçları almaya gittik o gece. Hastaneler gündüz kalabalık olduğu için bizde sete girmeden gece gece gidip test olalım istedik. Annem İğneada'dan geldi. Çıkan haberlere inanamadık, annem az kalsın kalp krizi geçiriyordu.”

Recep ASLAN