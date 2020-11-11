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11 Kasım 2020 Çarşamba 12:05:00 - Güncelleme:11 Kasım 2020 Çarşamba 12:05:00

Didem Soydan apandisit ameliyatı geçirdiği iddiaları için ilk kez konuştu! 'Haberler kriz geçirtiyordu'

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Geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye götürülen Didem Soydan, Maçka Parkı'nda objektiflere yansıdı.

Köpeğini gezdiren Didem Soydan, apandisit ameliyatı geçirdiği iddiaları hakkında konuştu: ‘’Geçen PCR testi yaptırdım. Sonuçları almaya gittik o gece. Hastaneler gündüz kalabalık olduğu için bizde sete girmeden gece gece gidip test olalım istedik. Annem İğneada'dan geldi. Çıkan haberlere inanamadık, annem az kalsın kalp krizi geçiriyordu.” 

Recep ASLAN

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