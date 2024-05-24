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24 Mayıs 2024 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2024 Cuma 08:30:00

Dicle Olcay'dan 27 yıl sonra yeniden ‘Kanasın'ı yorumu

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Dicle Olcay, 1997 yılında Sibel Can'ın seslendirdiği 'Kanasın'ı adlı şarkıyı 27 sene sonra ilk kez yeniden yorumladı.

Dicle Olcay, 'Bunu Siz İstediniz' cover projesinin yeni şarkısı 'Kanasın'ı müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Olcay, 1997 yılında Sibel Can'ın seslendirdiği şarkıyı 27 sene sonra ilk kez yeniden yorumladı. Akustik olan şarkıda Dicle Olcay'a canlı olarak 6 enstrüman eşlik etti.

Teklisi hakkında Olcay, "Artık tüm kırık kalpler istedikleri zaman Kanasın'ı dinleyip bana eşlik edebilecek" dedi. Sözü ve müziği Serdar Ortaç'a ait olan Dicle Olcay, YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Etiketler : dicle olcay sibel can kanasın
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