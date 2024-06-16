VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Neden sümük yeriz?
Kurban eti yemeye dikkat
Akıllı telefonlar röntgen çekecek
Turneye çıktı
Viyana'da sanatsal tatil
İşte baba yüreği
16 Haziran 2024 Pazar 17:40:00 - Güncelleme:16 Haziran 2024 Pazar 17:40:00

Dicle Olcay, ‘Hasta' edecek

ABONE OL

Şarkıcı Dicle Olcay, 'Bunu Siz İstediniz' cover projesine devam ediyor.

Olcay, yeni tesklisi 'Hasta' ile müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Olcay, 2012'de Hande Yener'in seslendirdiği şarkıyı 12 sene sonra ilk kez yeniden yorumladı. Sözü Sinan Akçıl'a bestesi ise Emrah Karaduman'a ait olan şarkıda Olcay'a 7 enstrüman eşlik etti. Yeni projesi hakkında Olcay, "Yeni single öncesi yaza enerjik bir giriş yapmak istedim, hem şarkıyı söylerken hem de videosunu çekerken çok eğlendim ve bence bu da ekrana yansıdı" dedi. 'Hasta' şarkısı Dicle Olcay YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Etiketler : Dicle Olcay cover projesi şarkıcı
Simge yaz moduna geçti

Simge yaz moduna geçti
Imany'den Filistin'e destek çağrısı

Imany'den Filistin'e destek çağrısı
Podyuma döndü

Podyuma döndü
Milli takım aşkı marş yazdırdı

Milli takım aşkı marş yazdırdı
Gamze Özçelik o isimle evlendi

Gamze Özçelik o isimle evlendi
Türkiye o dizinin sezon finaline kitlendi!

Türkiye o dizinin sezon finaline kitlendi!
Plajlarda korkum yok

Plajlarda korkum yok
Oğlu mezun oldu

Oğlu mezun oldu
Keşke daha erken yaşta baba olsaydım

Keşke daha erken yaşta baba olsaydım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX