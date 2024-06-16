Dicle Olcay, ‘Hasta' edecek

Olcay, yeni tesklisi 'Hasta' ile müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Olcay, 2012'de Hande Yener'in seslendirdiği şarkıyı 12 sene sonra ilk kez yeniden yorumladı. Sözü Sinan Akçıl'a bestesi ise Emrah Karaduman'a ait olan şarkıda Olcay'a 7 enstrüman eşlik etti. Yeni projesi hakkında Olcay, "Yeni single öncesi yaza enerjik bir giriş yapmak istedim, hem şarkıyı söylerken hem de videosunu çekerken çok eğlendim ve bence bu da ekrana yansıdı" dedi. 'Hasta' şarkısı Dicle Olcay YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.