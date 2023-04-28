Devrim'i duymak istemiyor!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcusu Lucas Torreria, önceki gün bir arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. City's'de dünyaca ünlü mağazaları gezen Torreria'nın keyfi yerindeydi. Habercilerin, adının aşk dedikodularına karıştığı 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu Devrim Özkan'la ilgili sorularına Torreira'nın arkadaşı araya girerek, "Aman ismini duymasın. Lütfen sormayın" demesi dikkat çekti.