Devrim GS ailesine girdi

Bir süredir birlikte oldukları konuşulan oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaray'ın Uruguaylı yıldız futbolcu Lucas Torreira'dan yeni fotoğraflar geldi. 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinin başrolünde yer alan oyuncu ve Torreira takım arkadaşı Fernando Muslera'nın eşi Patricia Callero'nun doğum günü partisine beraber katıldı. Keyifli geçen kutlamada Özkan, Callero'yla uzun uzun sohbet etti. Gece sonu pasta başında hatıra fotoğrafında Torreira ile Özkan'ın yan yana olması ve futbolcunun elini oyuncunun beline atması iddialarını güçlendirdi. Callero, doğum gününden Torreira ve Devrim Özkan'ınla paylaştığı fotoğrafın altına Galatasaray taraftarları "Devrim, Galatasaray ailesine girdi" yorumlarında bulundu. Özkan, bir röportajında Uruguaylı futbolcu hakkında, "Arkadaşız" açıklamasında bulunmuştu.

