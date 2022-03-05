Geçtiğimiz aylarda böbrek yetmezliği sonucu hastaneye kaldırılan şarkıcı Hakan Taşıyan, uzun süren bir tedavi sonrası eski sağlığına kavuştu. Müzik çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Taşıyan, Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkısına klip çekmek için kameraların karşısına geçti. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Taşıyan, "Çok şükür çok iyiym. Her şey yolunda kontrollerim devam ediyor. Devletimiz sağ olsun. Çok ilgilendiler" dedi.