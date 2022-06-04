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04 Haziran 2022 Cumartesi 13:34:00 - Güncelleme:04 Haziran 2022 Cumartesi 13:34:00

Detoks buluşması

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Emanet adlı diziden ani bir şekilde ayrılan ve yapım şirketiyle mahkemelik olan oyuncu Sıla Türkoğlu, önceki gün Etiler'deki bir detoks merkezinden oyuncu Halit Özgür Sarı ile çıkarken görüntülendi.

Emanet adlı diziden ani bir şekilde ayrılan ve yapım şirketiyle mahkemelik olan oyuncu Sıla Türkoğlu, önceki gün Etiler'deki bir detoks merkezinden oyuncu Halit Özgür Sarı ile çıkarken görüntülendi. Habercileri fark eden ikiliden Türkoğlu'nun panik halleri dikkat çekti. Oyuncu, şu an dinlenme sürecinde olduğunu, detoks ve spor yaptığını belirtti. Sıla Türkoğlu ve Halit Özgür Sarı'nın birlikte görüntülenmesi yeni bir aşk mı sorusunu gündeme getirdi.

Etiketler : oyuncu halit özgür sarı emanet sıla türkoğlu
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