'Destina'ya yeni albüm

Hayko Cepkin Yeni Türkü'nün 22 müzisyen tarafından yeniden yorumlanan 'Yeni Türkü Zamansız' tribüte albümünde yer alan 'Destina' şarkısını seslendirdi. Aranjörlüğünü Cepkin'in üstlendiği şarkının sözlerini şair ve yazar Lale Müldür'e ait. Albümde Melek Mosso, Kenan Doğulu, Gaye Su Akyol, Buray, Sena Şener, Cem Adrian, Mehmet Erdem, Kalben, İkiye On Kala ve Pamela gibi ismler yer aldı.