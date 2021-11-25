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‘Destan'sı başlangıç
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25 Kasım 2021 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 18:00:00

‘Destan'sı başlangıç

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Başrolünü Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın paylaştığı 'Destan' dizisi izleyicisiyle buluştu.

Başrolünü Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın paylaştığı 'Destan' dizisi izleyicisiyle buluştu. Oyuncular ve yapım ekibi ilk bölümü birlikte izledi. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait olan dizinin yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh oturuyor. Destan'ın ilk bölümü reytinglere zirveye oturdu. Yapımda Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkın konusu anlatılıyor.

Etiketler : Ebru Şahin Selim Bayraktar Edip Tepeli Destan
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