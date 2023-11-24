Derya Uluğ'dan 4 ayda 4 klip

Popçu Derya Uluğ 'Nefes' albümünün üçüncü klibini 'Şansım Olsun'a çekti. Sapanca'da çekilen eğlenceli klipte Uluğ, altı farklı kostümle kamera karşısına geçti. Sözleri Derya Uluğ, müziği Asil Gök ve Aerro'ya ait olan şarkının düzenlemesini Aerro yaptı. Temmuz ayından bugüne 'Nefes', 'Yansıma', 'Sana Çıkıyor Yollar' şarkılarının kliplerini yayınlayan Uluğ, 'Şansım Olsun'la beraber 4 ayda 4 klibi sevenleriyle buluşturdu.