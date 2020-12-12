Derya Tuna'dan gelini Yasemin Şefkatli'ye yeni yıl jesti

12 Aralık 2020 Cumartesi 13:57:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 13:57:00
Derya Tuna'dan oğlu İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli'ye yeni yıl jesti
Oyuncu Derya Tuna, gün Vadistanbul'da objektiflere yansıdı.
Yeni yıl alışverişi için gelen Derya Tuna, dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Bir arkadaşıyla birlikte girmedik mağaza bırakmayan Tuna, "Oğlum ve gelinime yeni yıl hediyesi alacağım" dedi.
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