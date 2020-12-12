Derya Tuna'dan gelini Yasemin Şefkatli'ye yeni yıl jesti

Yeni yıl alışverişi için gelen Derya Tuna, dünyaca ünlü markaların sezonluk ürünlerini inceleyip alışveriş yaptı. Bir arkadaşıyla birlikte girmedik mağaza bırakmayan Tuna, "Oğlum ve gelinime yeni yıl hediyesi alacağım" dedi.

