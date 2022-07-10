DERYA Hayalini gerçekleştirdi
Şarkıcı Derya Bedavacı, Gala Yalıkavak'ta sahne aldı. Bedavacı, gecede mikrofonsuz çıplak sesle şarkılarını seslendirerek, kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Şarkıcı Derya Bedavacı, Gala Yalıkavak'ta sahne aldı. Bedavacı, gecede mikrofonsuz çıplak sesle şarkılarını seslendirerek, kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkıcı, "Bu gece bu hayalim gerçek oldu. 3-5 kişiye çıplak sesle şarkı söylemek çok keyiflidir ama bu kadar kalabalıkta hiç söylemedim" dedi. Şarkıcıyı dinlemeye Mesut Yar ve Altay eşleriyle birlikte katıldı.