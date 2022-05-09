Derya çiçek gibi

Derya Uluğ, Bayındır Çiçek Festivali' kapsamında memleketi İzmir'deydi. Pembe takım elbisesiyle göz kamaştıran Uluğ, "Çiçek festivalinde sizler için çiçek gibi giyindim. Dünyanın tüm çiçeklerini ayaklarının altına sersek yine de haklarını ödeyemeyeceğimiz annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi. Bayındır Şehir Stadyumu'nda gerçekleşen konserde Uluğ, şarkılarını 13 bin kişiyle hep bir ağızdan seslendirdi.