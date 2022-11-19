Derya Baykal'dan pahalı çantaya torba önlemi

Sunucu ve oyuncu Derya Baykal, önceki gün Taksim'de sağanak yağmura tutuldu. Uzun siyah paltosunun kapşonunu kafasına geçiren Baykal. Çantası için aldığı önlemle şaşırttı. Baykal çantasını çöp poşetine geçirdi. Çantasının ıslanıp yıpranmaması için böyle bir önlem aldığını söyleyen Baykal, kendisine yöneltilen soruları es geçip hızlı adımlarla uzaklaştı.