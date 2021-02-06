Dertlere ‘Eyvallah'

Şarkıcı Gökçe, söz, müzik ve düzenlemesi kendisine ait yeni teklisi 'Eyvallah'ı müzikseverlerin beğenisine sundu. Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayımlanan şarkısıyla ilgili olarak Gökçe, "Eyvallah şarkısında 'biraz serzeniş sonrası kabulleniş var. Çünkü kabullenmekten başka çare yok" dedi. Şarkının klibini Aylin Ohri ve İsmet Kısaoğlu yönetmenliğinde çeken Gökçe, davul başına geçtiği görüntülerini de kullandı.

