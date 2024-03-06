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06 Mart 2024 Çarşamba 06:56:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 06:56:00

Dert ortağı Çağatay

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Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığa da el atan Mustafa Mert Koç, sözü müziği kendisine ait olan 'Sessizim' adlı teklisini yakın arkadaşı Çağatay Ulusoy'la beraber yaptıklarını açıkladı.

Koç, Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına konuk oldu. Dertlerini Ulusoy'a anlattığını belirten Koç, "Duygularımı ben uzun zamandır bir tek Çağatay Ulusoy ile paylaşıyorum. Müzik yaparken o çok yardımcı oldu bana. Melodiyi beraber çıkardık. Kendisi gitarda çok usta. Sözleri ben 17 dakikada yazdım. Beraber yaptığımız çok şarkı var onları da sırasıyla paylaşacağız inşallah" dedi.

Etiketler : Mustafa Mert Koç Çağatay Ulusoy dert
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