Dert ortağı Çağatay

Koç, Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına konuk oldu. Dertlerini Ulusoy'a anlattığını belirten Koç, "Duygularımı ben uzun zamandır bir tek Çağatay Ulusoy ile paylaşıyorum. Müzik yaparken o çok yardımcı oldu bana. Melodiyi beraber çıkardık. Kendisi gitarda çok usta. Sözleri ben 17 dakikada yazdım. Beraber yaptığımız çok şarkı var onları da sırasıyla paylaşacağız inşallah" dedi.