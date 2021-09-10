İlk kez el ele

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10 Eylül 2021 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 13:51:00

Deren Talu ile sevgilisi Baran Tınaz ilk kez el ele

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Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Baran Tınaz ile Zorlu'da görüntülendi.

Modayı yakından takip eden Deren Talu, sevgilisiyle birlikte mağazaları dolaşarak yeni sezon kıyafetleri inceledi. Çift, daha sonra bir mekana geçerek arkadaşlarıyla buluşup yemek yiyerek sohbet etti. Deren Tatlu ve Baran Tınaz'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler : defne samyeli deren talu baran tınaz magazin
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