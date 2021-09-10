İlk kez el ele

Deren Talu ile sevgilisi Baran Tınaz ilk kez el ele

Modayı yakından takip eden Deren Talu, sevgilisiyle birlikte mağazaları dolaşarak yeni sezon kıyafetleri inceledi. Çift, daha sonra bir mekana geçerek arkadaşlarıyla buluşup yemek yiyerek sohbet etti. Deren Tatlu ve Baran Tınaz'ın neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.