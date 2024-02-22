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22 Şubat 2024 Perşembe 06:47:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 06:47:00

Depresyon buluşması

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Ünlü popçu Ozan Orhon yeni teklisi 'Depresyon'u tanıttı.

90'lı yıllara damga vuran Ozan Orhon yeni şarkılarıyla da tekrar gündeme geldi. Ünlü popçu, yeni teklisi 'Depresyon'u yakın dostlarıyla Gayrettepe'deki 'Bi Arada Live' adlı mekanda tanıttı. 9 yıl müziğe ara verip üç yılını depresyonda geçirdiğini söyleyen Orhon, "Üretim için depresyonda olmak lazım, en güzel şarkılar depresyonda olduğun zaman çıkıyor. Yani mutluyken şarkı yapmak çok zor" dedi. Lansmana Tayfun Duygulu, Sinan Güleryüz, Selcan Orhon, Yelda Başaran ve Yavuz Seçkin gibi isimler katıldı.

Etiketler : ozan orhon popçu depresyon
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