Depremzedeleri unutmamak lazım

Oyuncu Bestemsu Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde yardıma koştu. Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı. Yeniden afetzedelerin yanına gideceğini belirten Özdemir, "Çocuklar ve aileler için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 23 Nisan geliyor. Tekrardan gideceğim. Onların hâlâ çok büyük desteğe ihtiyacı var. Burada hayat devam ediyor ama orayı unutmadan devam etmek lazım" dedi.