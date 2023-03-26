VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AsfaltI ağlatacak!
Zeynep 1 yaşına bastı
93 bin TL'lik kazak
100 yıllık tarih müzikal sahnesinde
Dostça ayrıldılar
Depremzedeleri unutmamak lazım
26 Mart 2023 Pazar 15:49:00 - Güncelleme:26 Mart 2023 Pazar 15:49:00

Depremzedeleri unutmamak lazım

ABONE OL

Bestemsu Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde yardıma koştu.

Oyuncu Bestemsu Özdemir, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde yardıma koştu. Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı. Yeniden afetzedelerin yanına gideceğini belirten Özdemir, "Çocuklar ve aileler için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. 23 Nisan geliyor. Tekrardan gideceğim. Onların hâlâ çok büyük desteğe ihtiyacı var. Burada hayat devam ediyor ama orayı unutmadan devam etmek lazım" dedi.

Etiketler : bestemsu özdemir deprem afet bölgesi yardım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX