Depremzedelere yardım eli: 10 aileye ev tuttu

Depremin ilk gününden itibaren yardım faaliyetlerinde bulunan şarkıcı Mustafa Ceceli, desteklerine bir yenisini ekledi. İhtiyaç sahiplerine gerekli malzemeleri temin eden, bölgede zarar gören sokak hayvanlarına bakım ve barınma imkanı sağlayan Ceceli, son olarak irtibatta olduğu 10 depremzede aile için İstanbul'da ev tuttu. 10 evin 1 yıllık kirasını ödeyen Ceceli, dairelerin tüm ihtiyaçlarını temin ettikten sonra afetzede ailelere teslim etti.

