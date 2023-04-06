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06 Nisan 2023 Perşembe 07:18:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 07:18:00

Depremzedelere yardım eli: 10 aileye ev tuttu

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Depremin ilk gününden itibaren yardım faaliyetlerinde bulunan şarkıcı Mustafa Ceceli, desteklerine bir yenisini ekledi.

Depremin ilk gününden itibaren yardım faaliyetlerinde bulunan şarkıcı Mustafa Ceceli, desteklerine bir yenisini ekledi. İhtiyaç sahiplerine gerekli malzemeleri temin eden, bölgede zarar gören sokak hayvanlarına bakım ve barınma imkanı sağlayan Ceceli, son olarak irtibatta olduğu 10 depremzede aile için İstanbul'da ev tuttu. 10 evin 1 yıllık kirasını ödeyen Ceceli, dairelerin tüm ihtiyaçlarını temin ettikten sonra afetzede ailelere teslim etti.

Etiketler : Depremzedelere yardım eli Deprem Ceceli Mustafa Ceceli

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