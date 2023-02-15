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Asrın felaketinde dezenformasyonla mücadele ve kriz iletişimi
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Brian May, Orlando Bloom ve Natalie Portman'dan depremzedelere destek
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Bakan Özer: 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlayacak
Yıkılan otelle ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Bakanlıktan depremle ilgili son bilgileri paylaştı
222. saatte gelen mucize: Kurtarma ekiplerini gözyaşları sel oldu
Dayanışma göstermek için Türkiye'ye geliyor
''Bu Türkiye'ye ne kadar bağlı olduğumuzu gösteriyor''
15 Şubat 2023 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 12:30:00

Depremzedelere destek yağıyor

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Yaşanan deprem felaketinin ardından yardım çalışmaları devam ediyor. Sadri Alışık Kültür Merkezi adına yardım çalışmalarını sürdüren Kerem Alışık deprem bölgesine 500 bin lira bağışta bulundu.

Yaşanan deprem felaketinin ardından yardım çalışmaları devam ediyor. Sadri Alışık Kültür Merkezi adına yardım çalışmalarını sürdüren Kerem Alışık deprem bölgesine 500 bin lira bağışta bulundu. "Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı" diyen Kıvanç Tatlıtuğ geçen hafta da 200 bin TL bağış yapmış, lojistik destek sağlamıştı. Oyuncu depremzedeler için Ahbap'a bir bağış daha yaptı. Bu sefer de 950 bin TL bağışta bulundu.

Etiketler : Depremzedelere destek yağıyor deprem felaketi Kıvanç Tatlıtuğ Ahbap

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