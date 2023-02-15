Depremzedelere destek yağıyor

Yaşanan deprem felaketinin ardından yardım çalışmaları devam ediyor. Sadri Alışık Kültür Merkezi adına yardım çalışmalarını sürdüren Kerem Alışık deprem bölgesine 500 bin lira bağışta bulundu. "Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı" diyen Kıvanç Tatlıtuğ geçen hafta da 200 bin TL bağış yapmış, lojistik destek sağlamıştı. Oyuncu depremzedeler için Ahbap'a bir bağış daha yaptı. Bu sefer de 950 bin TL bağışta bulundu.