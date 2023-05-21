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21 Mayıs 2023 Pazar 10:58:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 10:58:00

Depremzede miniklere okul

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Gülben Ergen, 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin 44. anaokulunu Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'ne açtı.

Gülben Ergen kurucusu olduğu 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin 44. anaokulunu Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'ne açtı. Ergen, ülkemizde yaşanan depremler sonrası 11 afet bölgesinde 11 anaokulu açacaklarını söyledi. Ergen, "Yaşam boyu misyonum oldu. Çocuklar Gülsün Diye için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrıca özel bir izin aldık. 11 afet bölgesinde, 11 anaokulu açacağız" dedi. Okulda eğitim ihtiyaçlarından, kişisel bakıma kadar her şey bulunuyor.

Etiketler : gülben ergen depremzede anaokulu çocuklar gülsün diye derneği
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