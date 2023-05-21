Depremzede miniklere okul

Gülben Ergen kurucusu olduğu 'Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin 44. anaokulunu Kahramanmaraş'ın Pazarcık İlçesi'ne açtı. Ergen, ülkemizde yaşanan depremler sonrası 11 afet bölgesinde 11 anaokulu açacaklarını söyledi. Ergen, "Yaşam boyu misyonum oldu. Çocuklar Gülsün Diye için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrıca özel bir izin aldık. 11 afet bölgesinde, 11 anaokulu açacağız" dedi. Okulda eğitim ihtiyaçlarından, kişisel bakıma kadar her şey bulunuyor.